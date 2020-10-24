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Dünya ABD'de yerleşim yerine uçak düştü! Ölüler var
Dünya

ABD'de yerleşim yerine uçak düştü! Ölüler var

ABD'de, Alabama eyaleti, Mobile kasabasına bağlı Foley semtinde sivillerin yaşadığı bölgeye eğitim uçağı düştü. Kazada iki pilotun da öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 07:27:00 -
ABD'de yerleşim yerine uçak düştü! Ölüler var

Amerikan donanmasına ait iki kişilik eğitim uçağı, Alabama eyaletinde bir evin üzerine düştü. Kaza sırasında iki pilot da öldü.

Ölen pilotların kimliklerinin henüz açıklanmayacağını belirten ABD Donanması Hava Kuvvetleri Sözcüsü Binbaşı Zach Harrel, uçağın düştüğü yerde ölen ya da yaralanan olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

Amerikan medyasında, uçağın düştüğü evde yangın çıktığı bilgisi yer aldı.

Baldwin İlçesi Şerifliğinden yapılan açıklamada, henüz ölü ya da yaralı bilgisi alınmadığı belirtildi.

Hafta içinde de California eyaletinde donanmaya bağlı bir F/A-18 tipi savaş uçağı düşmüş, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulmuştu.

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