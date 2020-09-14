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Aktüel ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 412 artarak 198 bin 562'ye yükseldi.
Aktüel

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 412 artarak 198 bin 562'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:58:43 -
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 412 artarak 198 bin 562'ye yükseldi.
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