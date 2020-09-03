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Aktüel ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.
Aktüel

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:02:38 -
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.
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