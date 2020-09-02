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Aktüel ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1136 artarak 188 bin 961'e çıktı.
Aktüel

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1136 artarak 188 bin 961'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:57:49 -
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1136 artarak 188 bin 961'e çıktı.
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