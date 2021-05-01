ABD'de yeni skandal! Terör örgütü PKK, lobi şirketiyle anlaştı
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, ABD'nin başkenti Washington'da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaşma yaptı.
ABD'de lobi çalışmalarına ilişkin haberleri derleyen "Foreign Lobby" adlı sitede yer alan habere göre, terör örgütü YPG/PKK, "Jim Dornan Strategies" adlı firmayla 30 Nisan'dan geçerli olmak üzere anlaşma imzaladı.
Adları Kürt Savunma Güçleri / YPG SDF olarak geçti
Habere göre, anlaşmada adı "Kürt Savunma Güçleri/YPG SDF" şeklinde geçen terör örgütü YPG/PKK, Washington'da "DEAŞ terör örgütüyle mücadelesine" ilişkin lobi çalışmalarını, Cumhuriyetçilere yakın söz konusu firma üzerinden yürütecek.
Suriye Demokratik Konseyi de bir anlaşma yapmış!
Anlaşma detaylarının yer almadığı haberde, terör örgütü PYD'nin siyasi kolu Suriye Demokratik Konseyi (SDC) adlı yapılanmanın da geçen yaz Washington'da "AF International" adlı lobi firmasıyla bir anlaşma yaptığı kaydedildi.