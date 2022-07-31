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Dünya ABD'de yeni kriz: “Şekerleme ve çikolata yetmeyecek”
Dünya

ABD'de yeni kriz: “Şekerleme ve çikolata yetmeyecek”

Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden Hershey şirketinin CEO'su, ABD vatandaşlarını olası şekerleme ve çikolata kıtlığı konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 09:48:00 -
ABD'de yeni kriz: "Şekerleme ve çikolata yetmeyecek"

Sputnik Türkiye, Hershey CEO'su Michel Buck'ın şirketlerinin yakında yoğun talebe karşılık veremeyeceği konusunda uyardığını aktardı.

Buck'ın “Talepleri tam olarak karşılayabilecek durumda değiliz” sözlerine yer veren ABC News, bunun nedenini Ukrayna’daki durumla bağlantılı olarak başta kakao olmak üzere çeşitli malzeme ve ekipmanların sevkiyatında yaşanan sorunlar olarak açıkladı.

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