ABD'de yasak delindi! Mahkeme 'Dini Özgürlük' dedi, kapılar açıldı

ABD'de göçmenlere yönelik uygulanan "ibadet yasağı" federal mahkemeden döndü. Illinois'de aylardır rahipleri içeri almayan yönetim, mahkeme kararıyla geri adım attı. Gözaltı merkezindeki göçmenler için "Kül Çarşambası" ayini yapılacak.

ABD'de federal mahkeme, inanç özgürlüğü konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme kararı doğrultusunda, Katolik din görevlileri, Illinois eyaletindeki gözaltı merkezinde tutulan göçmenlere Hristiyan dünyasında "kutsal gün" sayılan "Kül Çarşambası" (Ash Wednesday) vesilesiyle dini hizmet verebilecek.

AYLARDIR ENGELLENİYORDU

Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, aylardır tesise girişleri engellenen rahipler, Hristiyanlıkta oruç döneminin başlangıcını simgeleyen bu özel günde göçmenlere komünyon ve kül dağıtma ritüellerini gerçekleştirecek. Mahkeme kararı sadece bugünü kapsamıyor; Katolik din görevlileri, gelecek dönemde de gözaltı merkezinde tutulanlara düzenli olarak komünyon verebilecek.

YARGIÇTAN "AŞIRI YÜK" VURGUSU

ABD Bölge Yargıcı Robert Gettleman, Kasım 2025'te açılan davaya ilişkin 12 Şubat'ta verdiği kritik kararda, yönetimin bahanelerini reddetti. Yargıç, dini görevlilerin göçmenlere yönelik manevi rehberlik faaliyetlerinin hükümet üzerinde "aşırı yük" oluşturmayacağına hükmetti. Kararda, makul bildirim yapılması şartıyla ziyaretlerin engellenemeyeceği ve sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

GÜVENLİK BAHANESİNE SIĞINMIŞLARDI

Dava dosyasındaki detaylar, yaşanan mağduriyeti gözler önüne serdi. Yaklaşık 10 yıldır her cuma günü tesisi ziyaret eden Katolik rahibe ve rahiplerin girişlerinin, Eylül 2025'ten itibaren kısıtlanmaya başlandığı ortaya çıktı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) yetkilileri, bu kısıtlamaya gerekçe olarak "güvenlik ve emniyet kaygılarını" ve tesisin "geçici nitelikte" olmasını göstermişti.

KÜL ÇARŞAMBASI NEDİR?

Birçok Batı Hristiyan mezhebinde kutsal bir dua ve oruç günü olarak kutlanan "Kül Çarşambası"nda Hristiyanlar, "insanların ölümlülüğünün ve Hz. İsa'ya duyulan sevginin bir sembolü olarak" alınlarına külden haç çiziyor.