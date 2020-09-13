ABD’de yapılan araştırma korkunç kola gerçeğini ortaya çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre, kolanın içinde bulunan, karamel rengi “caramel color” hakkında yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

Kola yıpımında yaygın olarak kullanılan karamel rengi, renklendirici olarak kullanılıyor. Yapılan araştırmada renklendirici olarak kullanılan hammaddenin kolanın üretimi sırasında farklı oranlarda eklenebildiği belirtilirken kanserojen olan 4-metilimidazole (Tip 4 karamel) yol açabiliyor.

Farelerde kansere yol açıyor

ABD Ulusal Toksikoloji Programı (NTP), tarafından erkek ve dişi farelerde ve sıçanlarda 4-metilimidazolenin karsinojenitesini iki yıllık beslenme çalışmaları kullanarak değerlendirdi ve "erkek ve dişi farelerde kanserojen aktiviteye dair net kanıtlar" olduğunu duyurmuştu.

Kolanın ortaya çıkışı

8 Mayıs 1886’da ABD’nin Atlanta kentinde Dr. John Stith Pemberton, yaptığı yeni bir sağlık toniğini tanıtmak için bir eczaneye teklifte bulundu ve deneyen kişiler tarafından oldukça beğenildi. Sinirsel rahatsızlıklara iyi gelmesi için tasarlanan kola 5 sentlik ilk satış fiyatıyla ilk kez piyasaya sunuldu.