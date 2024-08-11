ABD'de yapılacak! İşte dünyanın en yüksek ahşap gökdeleni

Dünyanın en yüksek ahşap gökdeleninin inşa edilmesi planlanıyor. ABD'nin, Milwaukee şehrinde inşa edilecek olan binanın 55 katlı olması bekleniyor.

En yüksek bina şu anda 25 katlı

Kuzey Amerika'da modern büyük ahşap binaların popülerleşmesinde büyük rol oynayan Michael Green Architecture (MGA) tarafından tasarlanan ahşap gökdelen projesi hayata geçerse, yine Milwaukee'de bulunan ve 25 kattan oluşan dünyanın şu anki en yüksek ahşap binası Ascent'i açık fakla geride bırakacak.

Kısmi olarak yeşillikle kaplı olacak ve birden fazla teras alanını içerecek olan bina, çok sayıda binada oluşan ve 700 milyon dolar değere sahip büyük bir proje kapsamında inşa edilecek. Birkaç aşamada planlanan projenin, 750'ye kadar konut, 17.600 metrekare ofis alanı, 3.700 metrekare perakende alanı, 300 otel odası, park yerleri ve canlı halka açık meydanlar ve yürüyüş yollarını içermesi planlanıyor.

Yapıda beton kullanılacak mı?

Gökdelen inşaatında bekon kullanıp kullanılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünyanın en yüksek tamamen ahşap binası ise 85,4 m yüksekliğiyle Norveç'teki Mjøstårnet binası.

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Birçok kişi, ahşap bir gökdelenin yangın tehlikesi nedeniyle riskli olduğunu düşünüyor. Ancak, modern masif ahşap (glulam ve çapraz lamine ahşap gibi) geleneksel kereste gibi değil. Bunun yerine, fabrikalarda üretilir ve daha güçlü bir ahşap kiriş oluşturmak için birçok ahşap katmanın yapıştırılmasıyla elde edilir. Yangın sırasında tutuşmak yerine kömürleştiği için çelikten bile daha iyi performans gösterebiliyor

Kaynak: Donanım Haber