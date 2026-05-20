ABD'de yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor! 14 bin 600 dönümden fazla alan kül oldu
ABD’nin California eyaletine bağlı Santa Rosa Adası’ndaki Channel Adaları Ulusal Parkı’nda çıkan yangın beş gündür kontrol altına alınamadı. Yetkililer, alevlerin 14 bin 600 dönümden fazla alanı küle çevirdiğini açıkladı.
ABD’nin California eyaletinde Santa Rosa Adası’ndaki ulusal parkta başlayan yangın, günlerdir süren müdahaleye rağmen kontrol altına alınamadı.
California İtfaiye Departmanı, 15 Mayıs Cuma günü yerel saatle 16.30 sıralarında Santa Rosa Adası'ndaki Channel Adaları Ulusal Parkı'nda yangın çıktığını duyurdu. Yangının henüz kontrol altına alınamadığını kaydeden yetkililer, 14 bin 600 dönümden fazla alanın kül olduğunu bildirdi.