ABD'de Virginia saldırganının kimliği belli oldu

ABD’nin Virginia Beach kentinde ateş açarak 12 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan kişinin kimliği tespit edildi. Yerel polisin yaptığı açıklamada, 31 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırının sorumlusunun, kentin bayındırlık işleri biriminde görevli mühendis DeWayne Craddock olduğu bildirildi. Zanlının polisle girdiği bir çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

Polis Şefi James Cervera yaptığı açıklamada, Craddock’un, Virginia Beach’te son 15 yıldır bir mühendis olarak istihdam edildiğini söyledi. Polise göre ayrıca, olay mahallinde ve Craddock'un evinde de silahlar bulundu.

Polis şefi Cervera, “Pek çok boş şarjörün yanı sıra bir de 45 kalibrelik tabanca bulduk. Şüphelinin artırılmış şarjörleri tekrar tekrar tabancasına takarak, binadaki ve polis memurları ve kurbanlara ateş etti” dedi.

Virginia Valisi Ralph Northam düzenlenen basın toplantısında, mağdurların ailelerine başsağlığı dile getirirken, Belediye Başkanı Bobby Dyer ise olayı anlamsız suç ve yerel halkın en karanlık saati olarak nitelendirdi.