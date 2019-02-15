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ABD’de vergi dönemi başladı, yatırımcılar arayışta

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşan vergi dönemi hali hazırda şirketi ve yatırımı olan şirket sahiplerini vergi beyanı konusunda arayışa itti.

15 Şubat 2019 Cuma 16:02
ABD’de vergi dönemi başladı, yatırımcılar arayışta

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşan vergi dönemi hali hazırda şirketi ve yatırımı olan şirket sahiplerini vergi beyanı konusunda arayışa itti. Zira; Amerika’da vergi beyanı yapmak Türkiye’den biraz farklı bir sistemle işliyor.



Her sene bir önceki yılın vergisinin beyan edilmesinin zorunlu olduğu Amerika Birleşik Devletleri’de vergi beyanı dönemi başladı. Nisan ayının ikinci haftasında sona erecek bu dönem Amerika’da şirketi ve yatırımı olan Türk yatırımcı ve girişimcileri de yakından ilgilendiriyor. İşlerinin sekteye uğramaması için vergi beyanını zamanında yaptırmak isteyen yatırımcılar için ise seçenek bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Amerika’da şirket kurulum danışmanlığı dahil birçok alanda hizmet veren Social Enterprises LLC Vergi Departmanı Başkanı Fatih Pekar, vergi beyanına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


Amerika’daki şirketlerin vergisel olarak eyalete ve federal hükümete olan sorumlulukların farklı olduğunu belirten Pekar, ABD’nin vergi sisteminin Türkiye’den çok farklı olduğunu söyledi.



Pekar, eyalet vergi sistemi şöyle açıkladı: "Burada öncelikli olarak ’eyaleti’ alabiliriz. Delaware eyaletinde fiziki bir yeriniz yok ise eyalete gelir vergisi ödemezsiniz. Fakat ’Franchise Vergi’ ödersiniz. Delaware eyaletinde LLC şirketler için Francise Vergi bedeli 300 dolardır. Delaware eyaleti için her yılın Haziran ayında bu ücret ödenmektedir. Eğer şirketinizi yeni kurduysanız, Franchise Vergi ödemeniz bir sene sonra başlayacaktır. Bu ücret diğer eyaletlerde farklılık gösterebilmektedir. Örneğin Nevada’da 450 dolar iken California’da 800 dolardır".



ABD’de Federal Gelir Vergisinden muaf olunabilecek herhangi bir eyalet bulunmamakta


Federal Gelir Vergisi hakkında da bilgi veren Pekar, "Amerika içerisinden elde ettiğiniz gelir üzerinden uygulanan vergidir. Federal Gelir Vergisinden muaf olabileceğiniz herhangi bir eyalet bulunmamaktadır. Tahmin edileceği üzere bazı eyaletler hakkında vergi avantajından bahsedilmektedir. Federal vergi açısından bu geçerli değildir. Amerika içerisinden gelir elde ettiyseniz Federal Gelir Vergi mükellefi sayılırsınız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:02
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