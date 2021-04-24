ABD'de vampir yüz bakımı yapan kişiye soğuk duş

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir güzellik uzmanının, 'vampir yüz bakımı' olarak isimlendirilen 'deri altına kan enjekte etme' işlemi yaptığı tespit edildi. En az iki müşterisinde HIV çıktığı ileri sürülen şahıs, 24 suçtan yargılanacak.

Salona giden müfettişler, etrafa saçılmış insan kanı ve iğneler bulduklarını belirtti.

Güzellik uzmanının 'vampir yüz bakımı' olarak yaptığı işlem de dahil, altı kez kara para aklama, 12 kez vergi kaçakçılığı ve beş kez ruhsatsız tıp pratiği yapmak dahil olmak üzere 24 suçla suçlandığı bildirildi.

Ramos de Ruiz'in, salona gelen müşterilerinin kanını çektikten sonra, bir santrifüjde döndürüp tekrar enjekte ettiği belirtiliyor. Güzellik uzmanının bu işlemi, sözde doku onarımını ve yenilenmesini teşvik etmek için yaptığı belirtiliyor. Fakat, Ramos de Ruiz'in iki müşterisinin bakım sonrası HIV'e yakalandığı iddiası, yetkilileri harekete geçirdi.

Başsavcı Hector Balderas, HIV vakaları ile ilgili bir soruşturma başlattı ve salonu teftiş eden sağlık görevlilerinin bazı korkunç kanıtlar bulduğu açıklandı.

Ramos de Ruiz'in işlettiği salonun duvarlarında, 'vampir yüz bakımı ruhsatı' ve 'yeterlilik sertifikaları' gibi, sahte belgelerin asılı olduğu ifade edildi.

Müfettişler iğnelerin her yere saçıldığını, bir mutfak lavabosunda dökülmüş insan kanı ve buzdolabında yiyeceklerin yanında şişelerde kan bulunduğunu bildirdi.

Müşteriler ayrıca, kullanılan şırıngaların temizlenmediğini, temizlik ve dezenfeksiyonun yetersiz olduğunu söyledi.

Öte yandan, muayene ile ilgili mahkeme belgelerine göre salonda "tehlikeli" ilaçlar ve tıbbi ekipman bulundu.

Salonunda güzellik için işlem yaptıran toplam 137 hastaya HIV ve hepatit testi yapılırken, Başsavcı Balderas "New Mexicolu ailelerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan kişiler sorumlu tutulmalıdır. Bu davayı duruşmada sunmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Ramos de Ruiz suçlu bulunursa, hapishanede maksimum 62 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: star.com.tr