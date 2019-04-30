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ABD'de üst düzey istifa! Mektubu sundu

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, istifa mektubunu ABD Başkanı Donald Trump’a sundu.

30 Nisan 2019 Salı 06:24
ABD'de üst düzey istifa! Mektubu sundu

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, mektubunda istifa gerekçesini belirtmezken, Adalet Bakan  Yardımcılarının genellikle 16 ay görevde kaldığını, kendisinin ise iki yılı aşkın  bir süredir görev yaptığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Rosenstein, mektubunda Trump’a hitaben, "Bana hizmet  etme fırsatı verdiğiniz için, bireysel sohbetlerinizde gösterdiğiniz nezaket ve  espri ile göreve başladığınızda ortaya koyduğunuz vatanseverlik, birlik,  güvenlik, eğitim ve zenginlik hedeflerinden dolayı size minnettarım." ifadelerini kullandı.  

Rosenstein, Rusya’nın, ABD’nin 2016 başkanlık seçimlerini Trump lehine  etkilediğine yönelik iddiaları soruşturmak üzere Özel Yetkili Savcı Robert  Mueller’i ataması ile Trump’ın hedefi haline gelmişti.  Ancak Rosenstein’in  zaman içinde Donald Trump ile iyi bir ilişki geliştirdiği belirtiliyordu.  

Uzun yıllar federal savcılık yapan Rosenstein’in, ABD Adalet Bakanı  William Barr’ın göreve başlaması ile görevi bırakacağı konuşuluyordu ancak daha  sonra Barr’ın kendisine Rusya soruşturması tamamlanana kadar görevde kalmasını  istediği ifade ediliyordu.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 06:34
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