ABD'de üretici fiyatları da şaşırttı

ABD'de tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatları da tahminleri boşa çıkarttı. Üretici fiyatlarında yüzde 0,2'lik artış beklenirken, yüzde 0,5 düşüş yaşandı. Pandeminin başından bu yana ilk kez düşen üretici fiyat endeksinin ardından Fed'in Eylül ayı 50 baz puan faiz artış beklentisi yüzde 68'e yükseldi. Fed'in 75 baz puan artıracağı beklentisi tüketici fiyatları endeksi açıklanmadan yüzde 68 seviyesindeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artması beklenen üretici fiyatları yüzde 0,5 düştü. Haziran ayında fiyatlar yüzde 1, Mayıs ayında yüzde 0,8 artmıştı. Temmuz ayında gıda ve enerji hariç fiyatlar ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi. Haziran ayında artış yüzde 0,4 seviyesindeydi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde üretici fiyatları Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Gıda ve enerji hariç fiyatlar yıllık yüzde 7,6 yükseldi. Ekonomistler ise üretici fiyatlarının Temmuz'da yüzde 10,4 yükseleceğini öngörüyorlardı.

İşsizlik maaşı başvuruları 262 ile beklentilerin altında

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 6 Ağustos ile biten haftada 262 bin ile beklentilerin altında geldi. Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 263 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 30 Temmuz ile biten haftada 260 bin olarak açıklanan işsizlik maaşına başvuru sayısı 248 bin olarak revize edildi. ​