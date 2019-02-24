ABD'de uçak düştü! Kurtulan yok
ABD'nin kuzeydoğusunda Massachusetts eyaletinde Cessna 172 tipi uçağın düşmesi sonucu uçaktakiler yaşamını yitirdi.24 Şubat 2019 Pazar 16:50
ABD'nin kuzeydoğusunda Massachusetts eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Polis yetkilileri, Norwood Havaalanı'ndan kalkan Cessna 172 tipi küçük uçağın Mansfield Havaalanı'na yaklaşık 24 kilometre mesafede düştüğünü bildirdi.
Uçakta bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.
Kaynak : AA
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