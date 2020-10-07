ABD'de tüketici kredileri ağustosta düştü

WASHINGTON (AA) - ABD'de tüketici kredileri, ağustosta 7,22 milyar dolar azalarak piyasa beklentilerinin altında seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede tüketici kredileri, ağustosta aylık 7,22 milyar dolar azalarak 4,14 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 14 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde temmuz ayındaki artış ise 12,25 milyar dolardan 14,7 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 9,4 milyon dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 2,2 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 2,1 azaldı. Mart, nisan ve mayıs aylarında azalan veri, haziranda toparlanma göstermiş, temmuzda ise yüzde 4,3'lük artış kaydetmişti.

Söz konusu dönemde devir yapan krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 0,8 artış gösterdi.