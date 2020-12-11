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Ekonomi ABD'de tüketici güveni aralıkta beklentileri aştı
Ekonomi

ABD'de tüketici güveni aralıkta beklentileri aştı

Ülkede tüketici güven endeksi, aralıkta aylık yüzde 4,5 puan artarak 81,4'e yükseldi - Beklenmedik bir şekilde artış gösteren tüketici güven endeksinin 76,5 değerini alması öngörülüyordu

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:29:18 -
ABD'de tüketici güveni aralıkta beklentileri aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta aylık 4,5 puan artışla 81,4 değerine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni aralıkta bir önceki aya kıyasla 4,5 puan artarak 81,4 değerine çıktı.

Beklenmedik bir artış gösteren tüketici güveninin, aralıkta 76,5 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, kasım ayında 76,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık 4,8 puan artarak 91,8'e yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 4,2 puanlık artışla 74,7'ye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin aralık ayı başlarında şaşırtıcı bir artış kaydettiğine dikkati çekti.

Curtin, söz konusu yükselişin ekonomiye yönelik uzun vadeli görünümünün daha olumlu olmasından kaynaklandığını belirtti.

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