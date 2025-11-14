ABD'de telekomünikasyon devi 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Wall Street Journal (WSJ), ABD’li telekomünikasyon devi Verizon’un yaklaşık 15 bin çalışanını işten çıkaracağını yazdı. Bu adım, şirketin kurulduğundan bu yana gerçekleştireceği en büyük işten çıkarma dalgası olacak.

Kesintinin önümüzdeki hafta duyurulması planlanıyor. WSJ, “birçok çalışanın doğrudan işten çıkarılacağını” aktardı. Verizon ise haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

ŞİRKETTE 100 BİNE YAKIN ÇALIŞAN VAR

SEC’e (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) sunulan resmi belgelere göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla Verizon bünyesinde yaklaşık 99.600 tam zamanlı çalışan bulunuyordu. Bunların %88’i ABD’de görev yapıyordu.

İşten çıkarma planı gerçekleşirse, şirket çalışanlarının yaklaşık %15’i işini kaybetmiş olacak.

YOĞUN REKABET MALİYETLERİ YÜKSELTİYOR

Verizon, ABD’nin en büyük telekomünikasyon sağlayıcısı olsa da son yıllarda:

AT&T,

T-Mobile

gibi rakiplerine kullanıcı kaybediyor.

Mobil iletişim pazarındaki yoğun rekabet, şirketi maliyetleri azaltmaya yöneltiyor. 5G yatırımlarının yüksek maliyeti, abonelik ücretlerinin düşmesi ve rekabet baskısı Verizon’un finansal görünümünü sıkıntıya sokmuş durumda.

SEKTÖRDE DALGA DALGA İŞTEN ÇIKARMALAR

Telekom sektörü genel olarak “yeniden yapılanma” sürecine girerken, bazı şirketlerin büyük çalışan gruplarını işten çıkardığı biliniyor. Ancak Verizon’un planladığı sayı, sadece şirket tarihinde değil, sektör genelinde de endüstri çapında en sert adımlardan biri olarak öne çıkıyor.