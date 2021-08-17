ABD'de tarihi '5G' davası kaybedildi! Mahkeme talimat verdi

ABD Temyiz Mahkemesi, Federal İletişim Komisyonunun, mevcut yönergelerinin radyo frekansı radyasyonuna maruz kalmanın zararlı etkilerine karşı yeterince koruma sağladığına ilişkin kararına gerekçeli bir açıklama sağlayamadığına karar verdi.

Mahkeme, FCC'nin zararları neden görmezden geldiğini açıklamasını istedi

ABD'nin düzenleyici bağımsız iletişim kurumu FCC için, kablosuz radyasyonun olası zararları davasında, federal mahkeme kuruma, zararları neden görmezden geldiğini açıklamasını emrederek, tarihi bir adım attı.

2013 Yılında Hükümet Muhasebe Bürosu (GAO) tarafından hazırlanan rapor, FCC’nin 2013’te, ABD cep telefonu baz istasyonu ve cep telefonu radyasyon sınırlarının güvenliği ile ilgili sorulara cevap arayan resmi bir soruşturma başlatmasına neden olmuştu. FCC Bu süreçte binden fazla başvuru alıp, 2019'da mevcut eski, yetersiz standartları koruyacağını ilan etmişti.

Sivil toplum kuruluşları konuyu mahkemeye taşıdı

Yaklaşık 7 Yıl süren soruşturma sürecinin ardından,14 davacının konuyu tekrar mahkemeye taşımasıyla, ana davacıların Çevre Sağlığı Vakfı (EHT) ve Çocuk Sağlığı Savunması (CHD) olduğu iki dava Colombia Temyiz Mahkemesi’nde birleştirildi.

Ağustos ayında ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'nin FCC'nin cep telefonu radyasyonunun potansiyel sağlık zararları hakkında onlarca yıllık araştırmaları görmezden geldiğine ve yeni düzenlemeler hakkında bir karar vermeden önce bu materyali yeterince incelemesi gerektiğine karar verdi.

Dönüm noktası niteliğindeki dava, FCC'nin cep telefonlarından, baz istasyonlarından ve kablosuz cihazlardan gelen kablosuz radyasyona yönelik 1996 maruz kalma sınırlarını güncellememe kararı etrafında toplanıyor.

"Hiçbir kurum kanunun üzerinde değildir"

Çevre Sağlığı Vakfı başkanı Dr. Devra Davis yaptığı açıklamada, “Mahkemenin hukukun üstünlüğünü onaylamasından ve FCC'nin bu emsal teşkil eden davada Çevre Sağlığı Vakfı ve diğer birçok uzman makam tarafından sunulan binlerce sayfalık bilimsel kanıt için gerekçeli bir inceleme kaydı sağlaması gerektiğine karar vermesi bizi memnun etti. Hiçbir kurum kanunun üzerinde değildir. Amerikan halkına iyi hizmet veriliyor” dedi.

"Binlerce sayfalık bilimsel kanıtlar görmezden geliniyor"

Kararın ardından Çevre Sağlığı Vakfı yöneticileri, vakıf avukatı tarafından basın toplantısı düzenlendi. Yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta ABD DC Circuit Temyiz Mahkemesi, FCC'nin mevcut insan maruziyet yönergelerinin halkı 5G'ye, baz istasyonlarına karşı korumak konusunda, 1996 kablosuz güvenlik sınırlarının değişmeden kalabileceğine karar verdiğinde; FCC'nin zararı gösteren binlerce sayfalık bilimsel kanıtı göz ardı ettiği ve çok az açıklama yaptığı vurgulandı. Bu nedenle mahkeme, FCC'nin uzun süreli kablosuz maruz kalmanın etkilerini ve çocuklara yönelik etkileri, kablosuz radyasyondan hasar gören kişilerin ifadelerini, vahşi yaşam ve çevreye olan etkileri, gelişmekte olan beyin ve üreme üzerindeki etkileri ele almadığına karar verdi.

Hukuk sürecinde vakfa destek verenler arasında, Microsoft Kanada'nın eski başkanı Frank Clegg'de yer alıyor. Clegg'in kablosuz teknoloji ve sağlık sorunlarını ele alan aktivist bir kuruluşu yönetmektedir.

Kaynak: 5gvirusnews