  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de, Suudi Arabistan'a karşı sürpriz hamle! Tasarı hazırlandı
Dünya

ABD'de, Suudi Arabistan'a karşı sürpriz hamle! Tasarı hazırlandı

ABD'li üç senatör, ülkelerinin en büyük dostlarından biri olan Suudi Arabistan'a füze satışını engellemek için tasarı sundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 09:37:00 - 2021-12-08 09:37:51
ABD'de, Suudi Arabistan'a karşı sürpriz hamle! Tasarı hazırlandı

ABD'de Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders ve Utah Senatörü Cumhuriyetçi Mike Lee, Suudi Arabistan'a onaylanan silahların satışını engellemek üzere Senato'ya ortak karar tasarısı sundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının yakın zaman önce onay verdiği uçaklar için füze fırlatma rayları ve füze mühimmatının satışına yönelik Kongreden yeni bir adım geldi.

Senatör Paul, Sanders ve Lee'nin ortak olarak sunduğu tasarıda, "Suudi Arabistan'a aşağıdaki silah satışları yasaktır: Silah İhracat Kontrol Yasası kapsamında Kongreye sunulan 20-11 Nolu İletimde belirtilen ve 15 Kasım 2021'de Kongre kayıtlarına eklenen savunma malzemeleri: 280 adet AIM-120C-7C Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzeleri (AMRAAM), 596 adet LAU-128 Füze Fırlatma Rayları, konteynerler, silah destek ekipmanı, yedek ve bakım parçaları, ABD hükümeti veya şirketlerinin mühendislik, teknik ve lojistik destekleri ile ilgili elemanlar." ifadelerine ter verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a söz konusu silahların satışına onay verdiğini açıklamıştı.

Dışişleri açıklamasında bu mühimmatın satış bedelinin 650 milyon dolar değerinde olduğu ve bu füzelerin Suudi Arabistan'ın F-15 ve Eurofighter Typhoon savaş uçakları için verileceği kaydedilmişti.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Söz konusu 30 iş günü henüz dolmadığı için bu karar tasarısı Dışişleri Bakanlığının satış kararını durdurmuş olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar
Kadın - Aile

Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar

En sık tesadüfülen ayak meselelerinden biri olan tırnak batması; parmakta kızarıklık, şişlik ve sızı şikayetlerine neden olabiliyor. ..
CHP üyesi kişilerin de bulunduğu 104 darbesever amiralin hedefi bakın neymiş!
Gündem

CHP üyesi kişilerin de bulunduğu 104 darbesever amiralin hedefi bakın neymiş!

Aralarında CHP üyesi kişilerin de bulunduğu 104 emekli amirale 12’şer yıl hapis cezası istendi. Darbe bildiriyle ilgili 104 amiral hakkında ..
Teknoloji

"Milli Dikey Atım Sistemi"nde sona yaklaşıldı

ABD yapımı Mk-41'in yerli muadili olan "Milli Dikey Atım Sistemi" (MDAS) projesinde sona yaklaşıldı. Atışlı testlere hazırlanan sistemin, TC..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay