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Dünya ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 414 artışla 797 bin 179'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 18:31:00 -
ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 50 bin 840 artışla 49 milyon 884 bin 588'e çıktı.

Son 24 saatte 414 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 797 bin 179 olarak kayıtlara geçti.

California 5 milyon 155 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 389 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 754 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 270 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 578’e ulaştı, Florida'da ise 62 bin 26 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76’sına en az bir doz, yüzde 64,5’ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 26,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 238 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 201 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 52 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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