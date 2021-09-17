  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 404 artarak 670 bin 34'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 17:21:00 -
ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 41 milyon 789 bini geçti. Virüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 404 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 670 bin 34'e çıktı.

California, 4 milyon 610 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 908 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 473 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 67 bin 668 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 61 bin 205, New York'ta 54 bin 742 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 76'sı en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sına en az bir doz, yüzde 65'ine de iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 210 milyon 700 binden fazla kişiye ilk doz, 180 milyon 86 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay