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Dünya

ABD'de son bilanço açıklandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 577 bin 571'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 17:26:00 -
ABD'de son bilanço açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 50 bin 927 artarak 32 milyon 473 bin 288'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 525 artarak 577 bin 571'e yükseldi.

California 3 milyon 747 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 901 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 245 bine yakın vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 61 bin 967 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 423 ve Texas'ta 50 bin 331 olarak kayıtlara geçti.

105 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 147 milyona yakın kişiye ilk doz, 105 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 20 milyon 282 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 779 binden fazla vakayla Brezilya izliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 408 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 222 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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