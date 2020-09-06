ABD'de sokakların tansiyonu dinmiyor! Trump destekçilerine saldırdılar
ABD'de seçimlerin de yaklaşmasıyla sokak olayları giderek alevleniyor. Antifa adlı sol marjinal grup Trump destekçilerine molotof kokteyli ile saldırdı.
ABD'de siyahi George Floyd'un geçtiğimiz aylarda polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan sokak eylemleri şiddetlenerek devam ediyor. ABD'de yapılacak olan Başkanlık seçimlerinin de etkisiyle kutuplaşma hızla artarken gerginlik sokaklara da yansıyor.
Siyahi protestocuların karşısına zaman zaman Trump'ı destekleyenler de çıkınca sokakların tansiyonu artıyor.
Antifa'nın başını çektiği göstericiler polise ve ABD Başkanı Donald Trump destekçilerine molotof kokteyli ile saldırdı. Saldırıda yanan bir kişiye müdahale edip kurtardılar.