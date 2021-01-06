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Sağlık ABD'de şok talimat! Hastaları ölüme terk edecekler
Sağlık

ABD'de şok talimat! Hastaları ölüme terk edecekler

ABD'nin Los Angeles kentindeki ambulans ekiplerine, hayatta kalma olasılığı düşük olan koronavirüs (Kovid-19) hastalarını taşımamaları talimatı verildi. Söz konusu karar, ABD'lilerin tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 00:47:00 -
ABD'de şok talimat! Hastaları ölüme terk edecekler

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde hastanelerde boş yatak kalmaması sebebi ile ambulanslar konusunda tepki çeken bir karar alındı. ABD medyası, kentteki ambulans ekiplerine, hayatta kalma ihtimali düşük olan koronavirüs hastalarını nakletmemelerinin söylendiğini duyurdu.

Boş yatak kalmadı

Los Angeles sağlık yetkilileri, kentte enfeksiyon oranında kritik artış yaşandığını bildirdi. Kentte 30 Kasım 2020'de yaklaşık 400 bin olan vaka sayısı, 2 Ocak 2021'de 800 bine yükseldi. Diğer yandan vakaların yüzde 21'inin yoğun bakımda olduğu belirtildi. Hastanelerde boş yatak kalmaması nedeniyle taşınan hastaların saatlerce bekledikleri bildirildi.

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