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ABD'de skandal seçim kampanyası! 'Türk hükümetine karşı durup resmen...'

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlığa adaylığını açıklayan Bernie Sanders, skandal bir vaatte bulundu. Sanders, 1915 olaylarını Ermeni Soykırımı olarak tanıyacağını açıkladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:54
ABD'de skandal seçim kampanyası! 'Türk hükümetine karşı durup resmen...'

ABD'de sosyalist başkan aday adayı Bernie Sanders, seçim kampanyasına 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımaya hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin Ermeni nüfusun yoğun bulunduğu Los Angeles kentinde 26 Temmuz'da düzenlenen bir yuvarlak masa tartışmasına katılan Demokrat Partili başkan aday adaylarından Bernie Sanders'a "Türk hükümetine karşı durup soykırım sözünü resmen kullanacak mısınız" sorusu yöneltildi.

"Soykırım artık tartışma konusu olmaktan çıkmıştır"

"Evet, bence soykırım artık tartışma konusu olmaktan çıkmıştır" yanıtını veren Sanders, Demokrat Partili Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz tarafından hazırlanıp sunulan, bağlayıcılığı bulunmayan Ermeni Soykırımı Tasarısı'nın destekçilerinden biri.

Obama söz verip yapmamıştı

Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump'ın selefi Demokrat Partili Barack Obama, seçim kampanyasında verdiği 1915'te yaşananları 'Ermeni Soykırımı' olarak tanıma sözünü tutmamıştı.

"Büyük Felaket" terimini kullanmıştı

Obama, sekiz yıllık başkanlığı boyunca 24 Nisan açıklamalarında Ermenice 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullanmıştı. Trump da 24 Nisan açıklamalarında 'Meds Yeghern' dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:54
  1. ABD
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