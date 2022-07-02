  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de skandal görüntü! Siyahileri atış hedefi yaptılar
Dünya

ABD'de skandal görüntü! Siyahileri atış hedefi yaptılar

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir grup izci Farmington Hills polis departmanını ziyareti sırasında silah tutan siyahi erkeklerin görüntülerinin atış talimi hedefleri olarak kullanıldığını keşfetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 23:21:00 - 2022-07-02 23:21:31
ABD'de skandal görüntü! Siyahileri atış hedefi yaptılar

ABD'deki bir izci birliği Farmington Hills polis departmanını gezerken bir ayrıntı fark etti. Turdan bir fotoğrafta, silah tutan siyahi erkeklerin görüntülerinin atış tahtası yerine konulduğu görüldü.

Ziyarete katılan avukat Dionne Webster-Cox VICE News'e verdiği röportajda şunları kaydetti:

"Çocuklar bu görüntülere maruz kaldıklarında, bana göre siyahi insanlara karşı bakış açıları tarif edilemez. Genç polis memurlarımız bu konuda eğitiliyorlar mı?"

Daha sonra Farmington Polis Şefi Jeff King özür diledi. King, "Herkesten, bu topluluktan, departmanımdan, belediye meclisimden tek tek özür dilerim. Bunu göz ardı edemem." dedi.

Ancak fotoğrafların nereden geldiğini veya gerçek insanlara ait olup olmadığını söylemedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23