ABD'de skandal görüntü! Siyahileri atış hedefi yaptılar

ABD'deki bir izci birliği Farmington Hills polis departmanını gezerken bir ayrıntı fark etti. Turdan bir fotoğrafta, silah tutan siyahi erkeklerin görüntülerinin atış tahtası yerine konulduğu görüldü.

Ziyarete katılan avukat Dionne Webster-Cox VICE News'e verdiği röportajda şunları kaydetti:

"Çocuklar bu görüntülere maruz kaldıklarında, bana göre siyahi insanlara karşı bakış açıları tarif edilemez. Genç polis memurlarımız bu konuda eğitiliyorlar mı?"

Daha sonra Farmington Polis Şefi Jeff King özür diledi. King, "Herkesten, bu topluluktan, departmanımdan, belediye meclisimden tek tek özür dilerim. Bunu göz ardı edemem." dedi.

Ancak fotoğrafların nereden geldiğini veya gerçek insanlara ait olup olmadığını söylemedi.