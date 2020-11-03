ABD'de siyahilerin gittiği tarihi kiliseleri yakan kişiye 25 yıl hapis cezası

ANKARA (AA) - ABD'nin güneyindeki Louisiana eyaletinde siyahi Amerikalıların gittiği 3 tarihi kiliseyi geçen yıl kundaklayan saldırgan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Heavy metal şarkıcısı, 23 yaşındaki Holden Matthews'in duruşması, Louisiana'nın Lafayette kentindeki federal mahkemede 2 gün sürdü.

Hakim Robert Summerhays, kundaklama olayının, ırkçı motivasyonu olan saldırılar olmadığını ancak ülke tarihinde siyahi kiliselere saldırıların düzenlendiği "kara zamanı" anımsattığını söyledi.

Summerhays, dini yapıları yakmaktan ve kundaklamadan suçlu bulunan Matthews'in 25 yıl hapis cezası ile 2,7 milyon dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Avukat Alexander Van Hook yaptığı açıklamada, Matthews'e verilen cezaların, bu tarz yıkım ve şiddetin yüksek bir bedel ödettiğine dair açık bir mesaj olduğunu belirtti.

Matthews, 26 Mart - 4 Nisan 2019 tarihlerinde Louisiana'nın Port Barre ve Opelousas kentlerindeki tarihi St Mary Baptist, Greater Union Baptist ve Mount Pleasant Baptist kiliselerini kundaklamıştı.

Kiliseleri küle çeviren yangın, gece saatlerinde çıkarıldığı için can kaybı olmamıştı.



Yerel bir şerif yardımcısının oğlu olan Matthews, kiliseleri şöhretini artırmak için yaktığını itiraf etmişti.

Matthews, yaktığı ilk iki kilisenin fotoğraf ve videosunu sosyal medya hesabından paylaştığını kabul etmişti.