ABD'de siyahi George Floyd'un ölümünün ardından protestolar büyüyor

NEW YORK (AA) - ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un (46) polis şiddetiyle hayatını kaybetmesine yönelik protestolar devam ederken, çıkan kargaşada bir protestocunun silahla vurularak hayatını kaybettiği, 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Siyahi Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis kentindeki olaylar devam ederken, polis şefi John Elder bir basın toplantısı düzenleyerek son olayları değerlendirdi.

Elder, protestolar esnasında çıkan çatışmada bir kişinin vurularak öldürüldüğünü, yağma ve ateşe verme hadiselerine karışan 5 kişinin ise gözatına alındığını bildirdi.

Yerel medyadaki haberlere ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre göstericilerin, Floyd'un hayatını kaybettiği yerin yakınlarında, farklı noktalarda protestolara devam ettiği, polisle yer yer çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Polis şefi Elder, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını ve kentteki güvensiz ortamın oluşmasında kendilerinin de payının bulunduğunu kabul ettiklerini söyledi.

- Mağaza yağmaları artıyor

Öte yandan Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurlarının yargılanması istemiyle başlayan protestolarda, bazı mağazaların yağmalandığı görüntüler Amerikan medyasında yer almaya devam ediyor.

Öfkeli kalabalık, civarda bulunan büyük mağaza zinciri Target başta olmak üzere bazı alışveriş merkezlerini talan ederken bazı iş yerlerini de ateşe verdi.

Diğer yandan kendilerine "ağır silahlı denetçiler" adını veren bir grup beyaz Amerikalının da yerel işletmelerin dışında nöbet tutmaya başladıkları anlar kameralara yansıdı.

- Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Vali Tim Wlaz'a çağrıda bulunarak olayların daha da büyümemesi için Ulusal Muhafız Birliğini bölgeye göndermesi talebinde bulundu.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, olayların kontrol altına alınması için Ulusal Muhafızların polise destek olması gerektiği kaydedildi.

Vali Tim Walz da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda protestoculara hitaben, ''Acınızı halka açık bir gösteriye katılarak eyleme dönüştürmeyi planlıyorsanız, lütfen kendi sağlığınızı ve çevrenizdeki insanların sağlığını korumak için bunu barışçıl ve güvenli bir şekilde yapın.'' ifadesini kullandı.

Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan dört polisin işine son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.