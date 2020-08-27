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Aktüel ABD'de siyahi cinayet zanlısının intiharı sokakları karıştırdı
Aktüel

ABD'de siyahi cinayet zanlısının intiharı sokakları karıştırdı

Minneapolis kentinde bir siyahinin polis tarafından öldürüldüğü iddiası yüzlerce kişiyi sokaklara döktü, bazı mağazalar yağmalandı - Polis, cinayet zanlısının kendi silahıyla intihar ettiğini gösteren videoyu kamuoyuna açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 06:08:10 -
ABD'de siyahi cinayet zanlısının intiharı sokakları karıştırdı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Minneapolis kentinde bir siyahinin polis tarafından öldürüldüğü iddiası, yüzlerce kişiyi sokaklara döktü.

Mayıs ayında siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği Minneapolis kenti, benzer bir olayın meydana geldiği iddiasıyla yeniden hareketlendi.

Bir siyahinin polis tarafından vurulduğu iddiasının, kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine sokağa dökülen yüzlerce gösterici eylem yapmaya başladı.

Saatler süren gösterilerde bazı mağazaların yağmalandığı anlar kameralara yansırken, bazı mahallelerde polisle göstericiler karşı karşıya geldi.

Akşam saatlerinde bir açıklama yapan Minneapolis Polisi Sözcüsü John Elder, adı açıklanmayan şüphelinin bir cinayet zanlısı olarak polisten kaçarken kendi silahıyla intihar ettiğini duyurdu.

Şüphelinin intihar ettiğini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarını yerel medya mensuplarına gösteren polis, göstericilere şiddet ve yağma olaylarından uzak durması çağrısı yaptı.

Kentte gece saatlerinde bazı bölgelerde gösterilerin devam ettiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mayıs ayı sonunda polis şiddeti sonucu siyahi Floyd Minneapolis'te hayatını kaybetmiş, ardından ülke geneline yayılan ve zaman zaman şiddet olaylarına dönüşen gösteriler yaklaşık 1 ay boyunca sürmüştü.

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