ABD'de silahlı saldırı vahşeti! Rakamlar ürpertiyor

ABD'de 2013'ten bu yana silahlı saldırı vakalarını araştıran ve arşivleyen Gun Violence Archive adlı kuruluş, ülkedeki silah şiddetine ilişkin yeni bilgiler yayınladı.

ABD'de sadece geçen hafta cuma ve bu hafta pazartesi arasında 500'den fazla silahlı şiddet vakası gerçekleşti. Bunların 11'i toplu katliam, 200'ü intihar ve kalanları silahla işlenen suç ve saldırı olarak kayıtlara geçti. ABD'de dört günlük zaman zarfında, ateşli silahlarla gerçekleştirilen katliam, saldırı ve intihar sebebiyle 220 kişi hayatını kaybetti. 570 kişi ise yaralandı.

9 yılda 329 katliam, 10 bin cinayet

ABD'de 2013'ten bu yana 329 toplu katliam ve saldırı gerçekleştirildi. Ateşli silahlar ile toplam 10 bin 143 cinayet işlendi. Hayatını kaybeden kurbanların 180'i 11 yaşının altındaydı. 12-17 yaşındaki 673 çocuk hayatını kaybetti. Saldırıların, suçların ve katliamların yanı sıra, ateşli silahlar en çok intihar vakaları ile can aldı. 2013'ten bu yana 12 bin 276 Amerikalı, ateşli silahlar ile intihar etti. Ateşli silahların sebep olduğu saldırı, katliam, kaza vb. olaylar sonucunda 19 bin 336 kişi yaralandı.