ABD'de silahlı saldırı! 2 genç hayatını kaybetti
ABD'nin Teksas eyaletinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda vurulan 2 gencin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD'nin Teksas eyaletinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda vurulan 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi.
Harris İlçe Şerifi Ed Gonzales, Twitter'da, bir apartman kompleksinde dün yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin vurulduğu ve hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşlarındaki 2 siyahi gencin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Gonzales, 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bazı şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.