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Dünya ABD'de silahlı saldırı! 2 genç hayatını kaybetti
Dünya

ABD'de silahlı saldırı! 2 genç hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda vurulan 2 gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 22:36:00 -
ABD'de silahlı saldırı! 2 genç hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda vurulan 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

Harris İlçe Şerifi Ed Gonzales, Twitter'da, bir apartman kompleksinde dün yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin vurulduğu ve hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşlarındaki 2 siyahi gencin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Gonzales, 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bazı şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.

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