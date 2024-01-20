  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'de peş peşe duyuru! Ülkede konuşuluyor: tüm ülkeyi öldürmeye yetecek kadar fentanil ele geçirildi

Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

Cihat Yaycı'dan dehşete düşüren uyarı: Bu tahammül edemeyiz ama Türkiye İsrail'e komşu olabilir

Türkiye Ds Automobiles, dikkat çekti! Resmen ilettiler: Yerli, yabancı dünya çapında en büyük 4. pazarı oldu!

Ali Koç'un garsona olan tavrı büyük tepki çekti! Yanındakileri güldürdü ama...

Türkiye bu 10 savaş uçağından birini mi alacak? Masadaki seçenekler herkesi şaşkına çevirecek

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ilk görüntüleri

AK Parti'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İşte tam liste

MOSSAD'çı Özdağ'dan 'yuh' dedirten çıkış: 'PKK'ya karşı başarılı olmadık, onlar geri çekildi'

Yabancılar resmen çıldırdı! 10 gündür Türk borsasında o hisseleri toplamaya başladı
Dünya ABD'de şiddetli soğuklar nedeniyle şelale dondu!
Dünya

ABD'de şiddetli soğuklar nedeniyle şelale dondu!

Yeniakit Publisher
2024-01-20 22:59:00 -
ABD'de şiddetli soğuklar nedeniyle şelale dondu!

ABD’nin New Jersey eyaletinin Paterson kentindeki Paterson Büyük Şelalesi, aşırı soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.

ABD’nin New Jersey eyaletinin Paterson kentindeki Paterson Büyük Şelalesi, aşırı soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.

AA muhabiri, bölgede etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle kısmen donan Paterson Büyük Şelalesi'ni havadan görüntüledi.

Passaic Nehri üzerinde bulunan 23 metre yüksekliğindeki Paterson Büyük Şelalesi'nde soğuk hava nedeniyle sarkıtların oluştuğu görüldü.

Ulusal Meteoroloji Servisi ise ülkenin orta, kuzeydoğu ve orta Atlantik kesimlerinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğukları nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin olumsuz kış şartlarından etkilendiği belirtiliyor.

Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alarak yolları kapanmasına neden olan yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur nedeniyle de yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.

Öte yandan, Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23