ABD'de seçim çoşkusu
ABD'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, zaferini kutladı.
New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde gurbetçiler, Türkiye'deki seçim sonuçlarının ardından bir araya gelerek, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve Erdoğan posterleriyle Cumhurbaşkanının başarısını coşkuyla kutladı.
Çok sayıda Türk, Paterson caddelerinde araçlarıyla korna çalarak tur attı, araçlarından Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri salladı.
Konvoya katılan Filistinliler de kendi bayrakları ve Türk bayraklarıyla "Erdoğan" sloganı atarak seçim sonucunu kutladı.