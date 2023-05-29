  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de seçim çoşkusu
Dünya

ABD'de seçim çoşkusu

Yeniakit Publisher
2023-05-29 06:34:00 -
ABD'de seçim çoşkusu

ABD'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, zaferini kutladı.

New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde gurbetçiler, Türkiye'deki seçim sonuçlarının ardından bir araya gelerek, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve Erdoğan posterleriyle Cumhurbaşkanının başarısını coşkuyla kutladı.

Çok sayıda Türk, Paterson caddelerinde araçlarıyla korna çalarak tur attı, araçlarından Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri salladı.

Konvoya katılan Filistinliler de kendi bayrakları ve Türk bayraklarıyla "Erdoğan" sloganı atarak seçim sonucunu kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23