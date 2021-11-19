ABD'de saldırgan rastgele ateş açtı! Olay anı anbean kaydedildi

ABD’nin Baltimore kentinde silahla berber salonunu basarak etrafa dehşet saçan saldırgan, saçını kestiren polis tarafından etkisiz hale getirildi.

ABD’nin Baltimore kentindeki bir berber salonunda korku dolu anlar yaşandı.

Rastgele ateş etti

Elindeki silahla berber salonuna giren saldırgan, etrafa ateş etmeye başladı.

Kurşunların hedefi olan bir çalışan hayatını kaybederken, saldırı sırasında koltukta saçını kestiren bir polis olaya müdahale etti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, saldırganın arkasına geçen polis, saldırganı vurarak öldürdü.

Daha önce de saldırı düzenlemiş

Polis tarafından adı "Carlos Ortega" olarak açıklanan saldırganın iki berbere daha gerçekleştirilen saldırıların faili olduğu düşünülüyor.