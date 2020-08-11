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Aktüel

ABD'de sahile vuran onlarca yunus gönüllüler tarafından kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:53:42 -
ABD'de sahile vuran onlarca yunus gönüllüler tarafından kurtarıldı

WELLFLEET (AA) - ABD'nin Massachusetts eyaletinde sahile vuran 45 yunusun, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) gönüllüleri tarafından kurtarılarak denize geri döndürüldüğü bildirildi.

IFAW'dan yapılan açıklamada, Wellfleet bölgesinde liman görevlileri tarafından sahile vurmuş 45 yunus bulunduğu belirtildi.

IFAW yöneticilerinden Stacey Hedman, "Cape Cod Times" gazetesine yaptığı açıklamada, kuruluşun Deniz Memelileri Kurtarma ve Araştırma ekibinin, "Gut" olarak bilinen sahil şeridine vardığında karaya vuran yunusların birçoğunda halihazırda güneş yanığı oluştuğunu ve birçoğunun aşırı sıcağa maruz kaldığını gördüğünü ifade etti.

Yunusların, görünüşe göre, denizdeki gelgit değişiklikleri neticesinde karaya vurmuş olduğunu vurgulayan Hedman, "Onları suyun dışında, yüzemediklerini görmek üzücü bir manzaraydı." dedi.

Hedman, IFAW'dan yaklaşık 50 gönüllünün, yunusları kurtarmak için harekete geçtiğini kaydetti.

Gönüllülerin, neredeyse bir düzine yunusu deniz sularına taşımak için sahile uygun sedyeler kullandığını aktaran Hedman, ekibin aynı zamanda yunuslara intravenöz sıvılar ve vitaminler verdiğini bildirdi.

Gönüllü ekibin, römorklarla denize taşıdıkları yunusları teknelerle derin sulara bıraktığını belirten Hedman, sağlık durumu kötü olan 2 yunusa ise ötenazi yapıldığını söyledi.




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