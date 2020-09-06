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Dünya ABD’de polis 'Nefes alamıyorum' diyen bir genci daha öldürdü
Dünya

ABD’de polis 'Nefes alamıyorum' diyen bir genci daha öldürdü

ABD’nin New Jersey eyaletinde “ikinci George Floyd” vakası yaşandı. Polisin şiddet uygulayarak öldürdüğü 29 yaşındaki Stephen A. Dolceamore’un gözaltına alınması sırasındaki görüntüler, ülkede büyük protestolara sebep olan siyahi Floyd’un “Nefes alamıyorum” haykırışını hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 12:43:00 -
ABD’de polis 'Nefes alamıyorum' diyen bir genci daha öldürdü

Amerika’nın New Jersey eyaletine bağlı Trenton şehrinde, 3 Nisan’da “trafiğin ortasında yürüdüğü ve garip davrandığı” iddiası ile gözaltına alınmak istenen Stephen Dolceamore’un (29) polisin sert muamelesi sonucu yaşamını yitirdiği görüntüler, eyalet savcılığının olayın soruşturulmasını istemesi üzerine ortaya çıktı.

4 polis, dizleriyle sırtına basmış

Gündüz yaşanan olayın kayıtlarının önceki gün Dolceamore’un ailesine verilmesi ile paylaşılan görüntülerde, 4 polisin, belden yukarısı çıplak olan genci yüzüstü yere yatırdığı ve dizleriyle sırtına bastırdığı görüldü.

“Nefes alamıyorum” demiş

Görüntülerde, Stephen Dolceamore’un, tıpkı George Floyd hadisesindeki gibi, “Nefes alamıyorum” diyerek polise seslendiği, üzerine abanan 4 polisin ise bu çağrılara kayıtsız kaldığı görülüyor.

“Vücudu morardı, nabzı zayıf”

Kısa sürede direnmeyi bırakan ve vücudunun morarmaya başladığı görülen Stephen Dolceamore’un polis tarafından uyandırılmaya çalışırken bir polisin “nabzı zayıf” dediği duyuluyor.

“Uyan be adam” diye seslendi

Bir polisin Dolceamore’un boyun bölgesine, koşarak arabasından getirdiği bir iğne vurması ve sonrasında kalp masajıyla onu hayata döndürmeye çalışması çabalarının yanında, diğer bir polisin yerde hareketsiz yatan adamın çıplak gövdesine ayağı ile basarak “uyan be adam” diye seslendiği anlar kayıtlarda yer aldı.

“Daha srumlu hareket edilmeli”

Öte yandan, Trenton Polis Müdürü Sheilah Coley, görüntülerin ortaya çıkması üzerine yaptığı basın açıklamasında, “Bu trajik olay, bizim Trenton Polis Departmanının daha sorumlu hareket etmesi için ortaya koyduğumuz çabaların neden devam etmesi gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Coley, polislere “fiziksel güç kullanımını gerektirmeyen şüphelileri zapt etme teknikleri” öğretmeye başladıklarını belirtti.

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