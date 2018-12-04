0553 313 94 23

ABD’de, PKK ile YPG aynı örgüt sergisi

ABD’nin Phoenix Arizona şehrinde, PKK ile YPG’nin ayrı değil aynı örgüt olduğunu Amerikalılara anlatmak amacıylasokak sergisi açıldı. Terör örgütünün bölgedeki eylemleri ile ilgili bilgi paylaşıldı.

04 Aralık 2018 Salı 14:59
ABD’de, PKK ile YPG aynı örgüt sergisi

ABD’nin Phoenix Arizona şehrinde, terör örgütü PKK/YPG konusunda Amerikalıları bilgilendirmek için sokak sergisi açıldı. Türk Amerikan Güvenlik Vakfı (TASFO) tarafından organize edilen sergide, PKK ile YPG’nin ayrı değil aynı örgüt olduğunun vurgusu yapılırken, terör örgütünün bölgedeki eylemleri ile ilgili bilgi paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraf ve belgelerin arasında yer alan ABD Senatörü Lindsey Graham’ın YPG’nin Suriye’de kullanılmasının ortaya çıkardığı problemleri ve Türkiye’nin bu konudaki duruşunu destekleyen konuşmasına ait poster en çok ilgi çekenlerden biri oldu.

TASFO’nun kurucusu Fatih Özonur, “Türkiye’yi ve bölgenin gerçeklerini anlatmak yurtdışında yaşayan tüm Türklerin görevidir, bizler kendimizi ve sorunları anlatmak konusunda daha aktif olmalıyız” diyerek, Amerikalıların konu hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

Sergiyi gezen Amerikalıların birçoğu ise sergide birçok konuda bilgilendiklerini, özellikle çocukların teröristler tarafından kandırılması ile bunları yapan teröristler ile Amerika’nın işbirliği yapmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdiler. Phoenix’in en merkezi yerlerinden biri olan Cesar Chavez Memmorial Plaza’da açılan sergi gün içerisinde yüzlerce Amerikalı tarafından gezildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:59
  1. ABD
  2. Phoenix Arizona
  3. PKK/YPG
  4. Türk Amerikan Güvenlik Vakfı (TASFO)
  5. YPG
  6. ABD Senatörü Lindsey Graham
  7. TASFO’nun kurucusu Fatih Özonur
  8. Cesar Chavez Memmorial Plaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
    1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    2. Galatasaray kafilesi Ankara'da
    3. Otomotiv pazarındaki rekabet lideri..
    4. ANALİZ - AB yaptırım engelini aşmakta..
    5. CHP TBMM Grup Toplantısı
    6. Osmaniye kırsalında patlayıcı ele..
    7. Devlet hastanesinin bahçesinde mutlu son
    8. Sultanbeyli'de spor şenliği
    9. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün askeri mahrem..
    10. Tarık Papuççuoğlu kimdir nerelidir?
    11. Ermenistan’da Su-25 savaş uçağı düştü
    12. Mersin'de duruşma öncesi kavga: 3 yaralı
    13. Dev şirket konkordato ilan etti
    14. Kayıp dağcıyı "gitme" diye uyarmış
    15. Geleceğin dili kodlama İHL'lere geliyor
    16. Sakarya'nın İstanbul Büyükşehir..
    17. Dev banka dolar tahminini düşürdü!..
    18. İsrail, Lübnan sınırında ortaya..
    19. Berat Albayrak'ın Meral Akşener'e..
    20. CHP'li belediye ile okul bağışçıları..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar