ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı düştü

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 16 adet azalarak 754'e geriledi.

Söz konusu azalış 20-26 Nisan haftasından bu yana en büyük haftalık düşüş olurken, son 8 haftadaki 7'nci düşüş olarak kayıtlara geçti. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı Ocak 2018'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.



Petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşe rağmen, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin yeniden artması küresel petrol talebini ve ham petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.



Perşembe günü 59,92 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünü yüzde 1,32 kayıpla 59,13 dolardan tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü yüzde 2,53 düşüşle 53,95 dolardan tamamladı. WTI önceki gün 55,35 dolardan kapanmıştı.