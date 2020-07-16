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Ekonomi

ABD'de perakende satışlar haziranda beklentiyi aştı

Ülkede perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 arttı - Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla yükselişini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi, perakende satışların haziranda yüzde 5 artması yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:06:29 -
ABD'de perakende satışlar haziranda beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD’de perakende satışlar, haziranda aylık yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,5 artışla 524,3 milyar dolar oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla yükselişini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda yüzde 5 artması yönündeydi

Perakende satışlar, haziranda yıllık bazda da yüzde 1,1 arttı.

Mayıs ayına ait perakende satışlardaki aylık yükseliş ise yüzde 17,7'den yüzde 18,2'ye revize edildi. Ülkede perakende satışlar, mayısta rekor seviyede yükseliş kaydetmişti.

Perakende satışlarda haziran ayında görülen yükselişte, giyim, elektronik, mobilya, spor ve hobi ile yiyecek sektörlerindeki satışların artması etkili oldu.

Giyim sektöründeki satışlar haziranda aylık yüzde 105,1, elektronik sektöründeki satışlar yüzde 37,4, mobilya sektöründeki satışlar yüzde 32,5, spor ve hobi malzemelerindeki satışlar yüzde 26,5, ve yiyecek sektöründeki satışlar yüzde 20 arttı.

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