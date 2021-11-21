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Dünya ABD'de panik! Silah patladı, uçuşlar durduruldu
Dünya

ABD'de panik! Silah patladı, uçuşlar durduruldu

ABD'de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik noktasında bir silahın kazara ateş almasının ardından tüm uçuşlar kısa süreli durduruldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 00:09:00 -
ABD'de panik! Silah patladı, uçuşlar durduruldu

ABD'de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik noktasında bir silahın kazara ateş almasının ardından tüm uçuşlar kısa süreli durduruldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, havalimanında iç hatlar terminalindeki kontrol noktasında kazara ateş alan silah paniğe ve tüm uçuşların durmasına sebep oldu.

Havalimanı yetkilileri, yolculara ve çalışanlara yönelik bir tehdit bulunmadığını ve kısa süreli durdurulan uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Atlanta Polis Departmanı ise silahın kazara ateş aldığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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