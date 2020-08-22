ABD'de panik!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) güney kıyılarına yaklaşmakta olduğu ifade edilen iki tropik fırtına, ülkede paniğe neden oldu.

İki fırtınanın güneydeki bazı eyaletlerde ciddi bir şekilde etkili olabileceğinden endişe edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili ABD basınında yer alan haberlere göre, Marco ve Laura ismi verilen iki tropik fırtına, eş zamanlı olarak Meksika Körfezi'ne doğru da hareket ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, Marco'nun Yucatan Yarımadası civarında seyrettiğini belirtirken, Laura fırtınasının ise Porto Rico üzerinde ciddi yağışlar bıraktığını duyurdu.

"Kasırga olursa, tarihi ölçekte zarar meydana gelebilir"

Tropik iki fırtınanın Meksika Körfezi'nde kasırga düzeyine erişmesinin ihtimal dahilinde olduğu değerlendirmesinde bulunan yetkililer, bu durumda ABD'nin güney sahillerinin tarihi ölçekte tahribat görebileceği ikazını yaptı.

Bahsi geçen tropik fırtınaların Teksas ve Louisiana eyaletlerini hedef alabileceği vurgulandı.

"Gerçekleşirse bir ilk olacak"

Colorado State Üniversitesinden kasırga araştırmacısı olan Phil Klotzbach, 1900'lü senelerin başından beri ABD'nin güney sahillerini iki kasırganın eş zamanlı şekilde vurmadığını, ama bunun gerçekleşmesi halinde bir ilk olacağını duyurdu.

Dakika dakika izlenecek

Öte yandan, daha şiddetli olan Laura'nın 23 Ağustos Pazar akşamı Küba'ya ulaşacağı ifade edildi. Hafta ortasında ise Meksika Körfezi'nin kalbinde, 2. kategori Kasırgası haline gelebileceği ve ardından 27 Ağustos civarında Louisiana ve Mississippi arasında yeniden etkili olabileceği bildirildi. Durumun dakika dakika izleneceği belirtilirken Laura'nın yıkıcı potansiyelde olduğu kaydedildi.