ABD'de özel sektör istihdamı ekimde beklentileri karşılayamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 365 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı ekim ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.



Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ekim ayında 365 bin kişi arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında gösterdiği azalışın ardından haziran itibarıyla yükseliş eğilimine giren ancak toparlanma hızında bir yavaşlama kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının ekimde 650 bin kişi artması yönündeydi.

Bu dönemde, istihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 114 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 135 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 116 bin kişi arttı. İstihdam artışının 348 bini hizmet, 17 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.





- İstihdam artış hızında yavaşlama





Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, eylül ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce eylülde 749 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 753 bin kişi arttığı belirlendi.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Eşbaşkanı Ahu Yıldırmaz, iş gücü piyasasında istihdam artışının daha yavaş bir hızda da olsa devam ettiğini bildirdi.

Yıldırmaz, "Hızın yavaşlamasına rağmen tüm sektörlerde ve ölçeklerde istihdam artışı gördük." değerlendirmesinde bulundu.