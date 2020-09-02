ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta beklenenden az arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 428 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kaldı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.



Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ağustos ayında 428 bin kişi arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında gösterdiği azalışın ardından haziran itibarıyla toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının ağustosta 950 bin kişi artması yönündeydi

Bu dönemde, istihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 52 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 79 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 298 bin kişi arttı. İstihdam artışının 389 bini hizmet, 40 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.





- Ağustos ayı verisi yavaş bir toparlanmaya işaret ediyor







Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, temmuz ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce temmuzda 167 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 212 bin kişi arttığı belirlendi.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Eş Başkanı Ahu Yıldırmaz, ağustos ayı verisinin yavaş bir toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.

Yıldırmaz, "İstihdam minimum düzeyde. Her boyut ve sektördeki işletmeler Kovid-19 öncesi istihdam düzeylerine henüz yaklaşamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı'nın dün açıkladığı tahminler, ABD'de istihdam büyümesinin gelecek 10 yılda yavaşlayacağını ortaya koydu. Buna göre, ülkede istihdamın 2019'dan 2029'a yılda yüzde 0,4 artacağı öngörüldü. ABD'deki çalışan sayısının gelecek 10 yılda 6 milyon artarak 168,8 milyona çıkacağı tahmin edildi.