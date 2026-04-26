  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan ziyareti iptal oldu! Trump, İran'ın teklifini yeterli bulmadı Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı Teröristten orduya yeni savaş talimatı Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı ASELSAN'dan müthiş icat! Havada sıcak saatler! Uçağa ateş açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sürpriz Saniyede 11.500 dolar: İran savaşının faturası büyüyor Çağrı Bey, Korkut, Altan ve Sancar... Durmak yok göreve devam Bakan Çiftçi’den faili meçhuller sorusuna cevap! Bayram Ali Öztürk Hoca'nın dosyası raftan iniyor
Dünya ABD'de orman yangınları sezonu başladı! 120'den fazla ev kül oldu
Dünya

ABD'de orman yangınları sezonu başladı! 120'den fazla ev kül oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD'de orman yangınları sezonu başladı! 120'den fazla ev kül oldu

ABD'de yine orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Georgia eyaletinde çıkan iki orman yangınında 120'den fazla evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

ABD'nin Georgia eyaletinde orman yangınları başladı. Yetkililer, orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Eyaletin güneydoğusunda süren yangının 38 kilometrekarelik alanı etkilediğini belirten yetkililer, yüzde 10'u kontrol altına alınabilen yangında en az 87 evin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Yetkililer, yangının enerji hatlarına çarpan folyo kaplı bir balonun oluşturduğu elektrik arkı sonucu çıktığını ve meydana gelen zararın eyalet tarihinde tek bir orman yangınında kaydedilen en büyük konut kaybı olduğunu bildirdi.

Öte yandan yetkililer, Florida eyaleti sınırı yakınlarında kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu ikinci bir yangında ise yaklaşık 121 kilometrekarelik alanın etkilendiğini kaydetti.

Yetkililer, bölgedeki en az 35 evin kül olduğunu aktardı.

Eyalet genelinde 150'den fazla orman yangınıyla mücadele edildiğini belirten yetkililer, bazı bölgelerde yoğun duman nedeniyle hava kalitesi uyarıları yapıldığını ve bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Yetkililer, kuvvetli rüzgârların alevleri daha da yayabileceği uyarısı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23