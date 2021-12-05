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Dünya ABD’de Omicron varyantının tespit edildiği eyalet sayısı 12’ye çıktı
Dünya

ABD’de Omicron varyantının tespit edildiği eyalet sayısı 12’ye çıktı

İlk kez Güney Afrika’da görülen ve endişeye neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, ABD’de 12 eyalette en az 20 kişide görüldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:38:00 -
ABD’de Omicron varyantının tespit edildiği eyalet sayısı 12’ye çıktı

İlk kez Güney Afrika’da ilk kez California’da ortaya çıkan Omicron varyantı, Colorado, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah eyaletlerinde de görüldü.

Tespit edilen vakaların bir kısmının Afrika’nın güneyindeki ülkelerden geldiği, bazılarınınsa yakın zamanda seyahat etmediği belirtildi.

ABD’de görülen vakaların hiçbirinin henüz hastaneye yatırılacak derecede ağırlaşmadığı, ancak Kovid-19 enfeksiyonlarında hastalığın zaman geçtikçe şiddetli hale gelebildiği kaydedildi.

New York sağlık yetkilileri de eyalette cumartesi günü tespit edilen 8 yeni vakanın da yakın zamanda seyahat etmemiş olmasının, varyantın toplumda yayıldığını gösterdiğine dikkat çekti.

 

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