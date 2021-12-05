ABD’de Omicron paniği! Eyaletlere sıçradı
İlk kez Güney Afrika'da görülen koronavirüsün Omicron varyantının, ABD'de 12 eyalette en az 20 kişide görüldüğü duyuruldu.
Afrika'dan yayılarak 30'a yakın ülkede görülen koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron, ABD'de de hızla yayılmaya başladı.
İlk kez California’da ortaya çıkan Omicron varyantı, Colorado, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah eyaletlerinde de görüldü.
Tespit edilen vakaların bir kısmının Afrika’nın güneyindeki ülkelerden geldiği, bazılarınınsa yakın zamanda seyahat etmediği belirtildi.
Ağır vaka yok
ABD’de görülen vakaların hiçbirinin henüz hastaneye yatırılacak derecede ağırlaşmadığı, ancak Kovid-19 enfeksiyonlarında hastalığın zaman geçtikçe şiddetli hale gelebildiği kaydedildi.
Çoktan yayıldığı düşünülüyor
New York sağlık yetkilileri de eyalette cumartesi günü tespit edilen 8 yeni vakanın da yakın zamanda seyahat etmemiş olmasının, varyantın toplumda yayıldığını gösterdiğine dikkat çekti.