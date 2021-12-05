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Dünya ABD’de Omicron paniği! Eyaletlere sıçradı
Dünya

ABD’de Omicron paniği! Eyaletlere sıçradı

İlk kez Güney Afrika'da görülen koronavirüsün Omicron varyantının, ABD'de 12 eyalette en az 20 kişide görüldüğü duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 04:43:00 -
ABD’de Omicron paniği! Eyaletlere sıçradı

Afrika'dan yayılarak 30'a yakın ülkede görülen koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron, ABD'de de hızla yayılmaya başladı.

İlk kez California’da ortaya çıkan Omicron varyantı, Colorado, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah eyaletlerinde de görüldü.

Tespit edilen vakaların bir kısmının Afrika’nın güneyindeki ülkelerden geldiği, bazılarınınsa yakın zamanda seyahat etmediği belirtildi.

Ağır vaka yok

ABD’de görülen vakaların hiçbirinin henüz hastaneye yatırılacak derecede ağırlaşmadığı, ancak Kovid-19 enfeksiyonlarında hastalığın zaman geçtikçe şiddetli hale gelebildiği kaydedildi.

Çoktan yayıldığı düşünülüyor

New York sağlık yetkilileri de eyalette cumartesi günü tespit edilen 8 yeni vakanın da yakın zamanda seyahat etmemiş olmasının, varyantın toplumda yayıldığını gösterdiğine dikkat çekti.

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