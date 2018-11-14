0553 313 94 23

ABD'de ölü sayısı artıyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Yaklaşık yedi gündür devam eden yangınlarda ölü sayısı 48 olarak açıklandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:14
ABD'de ölü sayısı artıyor!

ABD’nin Kaliforniya eyaletini saran orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, 6 kişinin cesedinin daha bulunmasıyla ölü sayısının 48’e yükseldiği açıklandı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz Perşembe sabahı başlayan ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 kişinin cesedinin daha Paradise bölgesinde bulunmasıyla 48’e yükseldi.

Butte eyaleti Şerifi Kory L. Honea, yanan 130 bin dönümlük arazide hayatını kaybedenlerin bulunması için 100 kişilik ulusal muhafız ekibi istediğini bildirdi. Honea, "Ulaşabileceğimiz her yere hızla ulaşmak istiyoruz" diyerek, araştırma yapıldıktan sonra ve insanların yaşadıkları yerlere dönmelerine izin verildikten sonra bile hâlâ ceset bulunabileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:14
  1. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Katılım’dan 242 milyon lira net kâr
    1. Ziraat Katılım’dan 242 milyon lira net..
    2. Fenerbahçe gurbetçi futbolcuyu..
    3. Medipol Çamlıca’da
    4. TBMM'ye sunuldu! Elektrik, gaz ve suda..
    5. "Clinton 2020'de yeniden aday!"
    6. ABD'de ölü sayısı artıyor!
    7. Kaan Terzioğlu GSMA'nın yönetimine mi..
    8. Vodafone’un servis gelirleri 5.2..
    9. Üretilen çimentonun yüzde 9.8’i ihraç..
    10. Tabipler birliği şehir hastanelerinden..
    11. Bomba iddia! "Babel Galatasaray'la..
    12. Mikro İHA için 11 firmadan teklif
    13. CHP Giresun belediye başkan adayı..
    14. İDO iç hatları kapatıyor!
    15. MediaMarkt’a en başarılı banner..
    16. Borusan Holding’de bayrak değişimi
    17. MÜSİAD Umman Temsilciliği açıldı
    18. İBB için Mehmet Müezzinoğlu sürprizi!
    19. ABD'nin üzerine kabus gibi çöktü: 50 ölü
    20. Çorum'da tarih fışkırdı! Tam 40 adet..
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor