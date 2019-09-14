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ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden fazla fetüs bulundu

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:53
ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden fazla fetüs bulundu

ANKARA (AA) - ABD'nin Illinois eyaletinde ölen bir doktorun evinde 2 binden fazla tıbbi olarak muhafaza edilmiş fetüs bulundu.

CNNInternational'ın haberine göre, geçmişte Indiana eyaletinin South Bend kentinde kadın hastalıkları kliniği bulunan ve 2015'te lisansı iptal edilen doktor Ulrich Klopfer'in evinde ailesi tarafından 2 bin 246 fetüs bulundu.

Klopfer'in ay başında öldüğü, fetüslerin, Will County'deki evine doktorun şahsi eşyalarını almak için giden aile üyeleri tarafından bulunduğu ve ailenin durumu polise ihbar ettiği belirtildi.

Polis, Klopfer'in evinde hastalara kürtaj yapıp yapmadığına dair kanıt bulunamadığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:53
  1. ABD
  2. fetüs

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